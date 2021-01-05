***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.01.2021 16:09
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK42113 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897129
BIST
17:251.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,61
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:257,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4300
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|Önceki Kapanış
|: 7,3850
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7,4325
En Düşük
7,3562
17:259,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,0900
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|Önceki Kapanış
|: 9,0600
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9,1251
En Düşük
9,0475
17:25465,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,21
|Açılış
|: 465,01
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|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DOGUB
|4,73
|54.213.703
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|314.943.881
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.884.973
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.720.384
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.109.019
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|GARAN
|10,10
|1.797.649.757
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,20
|1.666.601.889
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.057.901.548
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,04
|809.086.448
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|732.861.848
|% -2,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4136
|7,4165
|% -0,08
|
|Euro
|9,0949
|9,1101
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0467
|10,0970
|% 0,12
|
|Frank
|8,4015
|8,4521
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9725
|1,9824
|% 0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-1,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|1,07
|