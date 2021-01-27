***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.01.2021 16:41
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 50.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK42121 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904947
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,03
|Açılış
|: 438,17
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3770
|7,3836
|% 0,54
|
|Euro
|8,9408
|8,9521
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0922
|10,1428
|% 0,33
|
|Frank
|8,2751
|8,3250
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9610
|1,9708
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,61
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de