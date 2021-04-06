***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.04.2021 14:46
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK72128 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923794
BIST
14:351.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,04
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:358,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:359,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:35454,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,46
|Açılış
|: 454,46
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:33
|FMIZP
|161,70
|178.860.307
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|429.059
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|160.622
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|127.756.724
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.786.444
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.177.858
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.216.780
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,62
|48.186.455
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,96
|686.577.388
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|664.946.172
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,37
|556.017.952
|% 1,09
|
|KOZAL
|124,20
|548.528.525
|% -1,51
|
|FENER
|36,68
|530.885.834
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,96
|686.577.388
|% -2,97
|
|TSKB
|1,37
|152.114.000
|% -1,44
|
|GARAN
|6,88
|664.946.172
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,37
|556.017.952
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,19
|143.485.219
|% -2,23
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1492
|8,1550
|% 0,65
|
|Euro
|9,6259
|9,6333
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2415
|11,2978
|% 0,13
|
|Frank
|8,6467
|8,6988
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,66
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,05
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.991
|3.067
|21,21
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,27
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,13
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,96
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, ASELS
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, GARAN
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.18 ) 1, 226
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, UMPAS, ERBOS, DOCO, TURGG, NTGAZ, FMIZP, JANTS, FRIGO, MTRKS
-
14:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TRILC, IEYHO, VAKFN, UTPYA