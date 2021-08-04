***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.08.2021 13:41
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 80.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVKK2114 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954655
BIST
14:571.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
14:578,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
14:5710,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0427
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0419
En Düşük
9,9509
14:57493,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,66
|Açılış
|: 493,71
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
494,05
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ISGSY
|10,67
|34.792.106
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.321.496
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.384.614
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.493.177
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|157.961.331
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|49.837.156
|% -5,26
|
|CRFSA
|39,00
|4.725.382
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|YBTAS
|12.100,00
|147.720
|% -3,20
|
|GARAN
|9,04
|1.397.912.158
|% 2,03
|
|THYAO
|12,73
|492.109.908
|% 0,79
|
|AKBNK
|5,40
|425.174.174
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,91
|423.597.772
|% 1,54
|
|SISE
|7,82
|309.514.170
|% 0,39
|
|GARAN
|9,04
|1.397.912.158
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,45
|229.493.677
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,36
|125.572.694
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,40
|425.174.174
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,81
|110.483.975
|% 0,56
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4281
|8,4305
|% 0,30
|
|Euro
|10,0190
|10,0238
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,7270
|11,7859
|% 0,61
|
|Frank
|9,2997
|9,3558
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2451
|2,2564
|% 0,51
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,62
|
|Altın Gr.
|493
|494
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|11,00
|
|Tam
|3.255
|3.338
|11,98
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|5,79
|
|Çeyrek
|789
|807
|2,89
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|-0,72
|