***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2021 14:34
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 50.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK92316 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961168
BIST
17:181.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:188,2965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:189,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:18483,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 483,55
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:18
|EGEPO
|5,50
|668.806
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.043.100
|% 9,98
|
|AGYO
|3,58
|14.473.713
|% -3,24
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,66
|20.973.850
|% -2,87
|
|BOSSA
|31,62
|3.288.149
|% -2,83
|
|DESA
|9,43
|13.866.285
|% -2,78
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|SASA
|27,96
|593.677.557
|% 1,75
|
|KOZAL
|104,80
|564.451.288
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|ODAS
|1,51
|168.323.083
|% 3,42
|
|AKYHO
|2,27
|165.587.384
|% 9,66
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2950
|8,2965
|% -0,11
|
|Euro
|9,8312
|9,8353
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,4031
|11,4603
|% 0,09
|
|Frank
|9,0223
|9,0767
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% -0,14
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,39
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|-1,06
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:32MNDRS
Yüzde 6.31 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 930, 507 adet işlem
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17:31MEPET
Yüzde 7.66 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 072, 137 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 03 artarak (% 0.08 ) 1, 301
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, PSDTC, PSDTC, TGSAS, LUKSK, BURCE, DIRIT, PSDTC, KONTR, BALAT
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17:30
MNDRS, MEPET, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında