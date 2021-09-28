***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.09.2021 15:04
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK12215 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965514
BIST
15:291.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,01
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
15:298,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
15:2910,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0679
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
15:29495,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 495,58
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ERSU
|4,62
|31.084.646
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.095.285
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.704.292
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.282.684
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.679.462
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.800.694
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.834.831
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,34
|118.881.729
|% -8,82
|
|THYAO
|13,78
|998.149.750
|% 1,85
|
|GARAN
|8,89
|723.645.624
|% -0,34
|
|TUPRS
|113,10
|584.286.996
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,34
|474.609.964
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|363.955.658
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|474.609.964
|% -0,85
|
|ODAS
|1,34
|145.257.955
|% 0,00
|
|GARAN
|8,89
|723.645.624
|% -0,34
|
|THYAO
|13,78
|998.149.750
|% 1,85
|
|AKYHO
|2,26
|117.614.203
|% 8,13
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8874
|8,8901
|% 0,83
|
|Euro
|10,3832
|10,3865
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% -0,13
|
|Frank
|9,5342
|9,5917
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3620
|2,3738
|% 0,79
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-18,08
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.280
|3.330
|-20,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|-16,47
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,96
|
|Çeyrek
|792
|810
|-3,98
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|0,51
|
Seans Raporu
15:29
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15:39XU100
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15:34XU050
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15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, INVEO, RALYH, ERSU, ASUZU, YEOTK, EDATA, ORCAY
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15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYLUM, DIRIT, KLNMA, DOGUB