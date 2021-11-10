***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.11.2021 14:38
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK22214 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976809
BIST
14:321.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:329,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0941
|Açılış
|: 9,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:3211,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0541
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:32575,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,71
|Açılış
|: 575,93
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:32
|SOKM
|12,77
|303.966.135
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.811.594
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.286.611
|% 9,82
|
|BAGFS
|22,94
|16.648.253
|% 9,03
|
|KLMSN
|10,15
|24.775.719
|% -7,31
|
|SARKY
|16,93
|40.658.451
|% -7,23
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,82
|7.151.735
|% -6,76
|
|BASGZ
|19,11
|261.553.738
|% -6,60
|
|GARAN
|10,69
|2.098.707.140
|% 1,04
|
|PETKM
|7,13
|1.712.472.157
|% -1,79
|
|THYAO
|18,10
|1.128.037.458
|% -0,33
|
|TSPOR
|6,32
|1.069.146.151
|% 2,27
|
|SISE
|9,31
|790.547.427
|% 0,22
|
|PETKM
|7,13
|1.712.472.157
|% -1,79
|
|GARAN
|10,69
|2.098.707.140
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,32
|1.069.146.151
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,12
|360.918.126
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,11
|490.348.577
|% 0,65
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8210
|9,8263
|% 0,97
|
|Euro
|11,3418
|11,3479
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2204
|13,2867
|% 0,52
|
|Frank
|10,7006
|10,7650
|% 0,60
|
|Riyal
|2,6099
|2,6229
|% 0,95
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-7,99
|
|Altın Gr.
|575
|575
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.787
|3.882
|27,18
|
|Yarım
|1.830
|1.878
|13,15
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,57
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,09
|