***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tertip ihraç belgeleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982056BIST