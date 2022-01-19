***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.01.2022 14:16
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 20.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK12413 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995153
BIST
15:511.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,89
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.959
15:5113,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0669
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
15:5115,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1141
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
15:51795,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 5,99
|Açılış
|: 795,45
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler15:49
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|BASCM
|4,87
|602.127
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,46
|2.854.433
|% 9,92
|
|UFUK
|23,84
|2.408.476
|% 8,27
|
|EUHOL
|3,68
|27.978.233
|% 8,24
|
|CRDFA
|2,70
|37.651.534
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.934.073
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|KUTPO
|90,75
|148.956.154
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,48
|5.439.318
|% -9,87
|
|THYAO
|26,80
|2.779.772.118
|% -0,30
|
|KRDMD
|11,82
|2.409.176.131
|% -0,25
|
|SISE
|13,85
|1.838.336.727
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,03
|1.826.112.590
|% 5,77
|
|GARAN
|11,82
|1.787.726.552
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,03
|1.826.112.590
|% 5,77
|
|EKGYO
|2,43
|719.265.202
|% 2,10
|
|KRDMD
|11,82
|2.409.176.131
|% -0,25
|
|PETKM
|8,82
|1.612.987.814
|% 0,92
|
|GARAN
|11,82
|1.787.726.552
|% 2,60
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5908
|13,6009
|% 0,53
|
|Euro
|15,4174
|15,4281
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,4769
|18,5695
|% 0,77
|
|Frank
|14,7865
|14,8756
|% 0,63
|
|Riyal
|3,6146
|3,6327
|% 0,50
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|6,05
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.273
|5.352
|-3,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-0,79
|
|Yarım
|2.535
|2.602
|-0,38
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,16
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|0,43
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:03ISGYO
Yüzde 7.57 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 219, 063 adet işlem
-
16:02MANAS
Yüzde 4.71 oranında artışla 17.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 416 adet işlem
-
16:01GWIND
Yüzde 7.23 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 300, 006 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 28, 274.00 milyon TL de
-
16:00HLGYO
Yüzde 7.60 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 658, 557 adet işlem