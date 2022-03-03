***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.03.2022 13:37
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK62236 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006775
BIST
13:272.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 33,58
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:2714,1337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0439
|Açılış
|: 14,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:2715,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:27879,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,82
|Açılış
|: 879,08
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:27
|PKENT
|374,00
|8.398.541
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|IHAAS
|11,69
|2.683.127
|% 9,25
|
|MAALT
|237,50
|20.457.630
|% 8,85
|
|HURGZ
|1,98
|26.905.972
|% 8,79
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,38
|55.327.819
|% -6,37
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,49
|99.682.862
|% -5,32
|
|KRDMD
|13,24
|1.660.395.193
|% 2,95
|
|THYAO
|25,96
|1.498.265.048
|% -0,08
|
|ASELS
|24,10
|1.321.908.790
|% 4,97
|
|EREGL
|35,60
|991.276.516
|% 3,25
|
|KOZAL
|126,70
|751.483.386
|% 8,11
|
|KRDMD
|13,24
|1.660.395.193
|% 2,95
|
|YKBNK
|3,67
|282.631.237
|% 0,55
|
|PETKM
|7,83
|544.083.357
|% 2,49
|
|THYAO
|25,96
|1.498.265.048
|% -0,08
|
|ASELS
|24,10
|1.321.908.790
|% 4,97
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1292
|14,1337
|% 0,31
|
|Euro
|15,6821
|15,7120
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,8750
|18,9697
|% 0,28
|
|Frank
|15,3212
|15,4135
|% 0,49
|
|Riyal
|3,7591
|3,7780
|% 0,40
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,95
|
|Altın Gr.
|879
|879
|6,73
|
|Cumhuriyet
|5.834
|5.923
|19,00
|
|Tam
|5.808
|5.953
|26,62
|
|Yarım
|2.807
|2.880
|12,88
|
|Çeyrek
|1.408
|1.440
|6,44
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|115
|115
|2,16
|