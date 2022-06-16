***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.06.2022 15:21
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK92241 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037683
BIST
16:492.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -40,54
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
16:4917,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0678
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
16:4918,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1078
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
16:491.018,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.018,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler16:47
|SANEL
|6,16
|5.517.052
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.796.693
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.043.688
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|132.844.954
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|FONET
|13,73
|117.999.423
|% -7,42
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,74
|15.082.539
|% -5,87
|
|MEGAP
|6,11
|60.517.506
|% -5,56
|
|MEGAP
|6,11
|60.517.506
|% -5,56
|
|THYAO
|47,42
|4.289.233.745
|% -2,11
|
|SASA
|45,74
|2.734.805.103
|% 2,28
|
|EREGL
|29,40
|2.382.438.786
|% -1,87
|
|SISE
|21,12
|1.544.534.004
|% -3,12
|
|KRDMD
|13,14
|1.146.804.999
|% -0,45
|
|YKBNK
|4,66
|881.503.075
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|458.026.710
|% -1,92
|
|DOHOL
|3,95
|596.008.521
|% -3,89
|
|ISCTR
|4,64
|680.948.579
|% -2,73
|
|ODAS
|2,99
|425.685.287
|% 2,05
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3010
|17,3070
|% 0,40
|
|Euro
|18,1059
|18,1403
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,1375
|21,2435
|% 1,12
|
|Frank
|17,7264
|17,8332
|% 2,73
|
|Riyal
|4,5985
|4,6216
|% 0,48
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-3,00
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,67
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|46,00
|
|Tam
|6.766
|6.870
|-1,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,85
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 09 kaybederek (% -1.98 ) 2, 723
-
17:02
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, FONET, DOBUR
-
17:02XU100
Endeks 2, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 68 altında . İşlem hacmi 30, 369.00 milyon TL de
-
17:02MEGAP
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 086, 360 adet işlem
-
17:02MEGAP
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 086, 360 adet işlem