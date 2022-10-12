***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.10.2022 16:19
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş 'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 100.000.000,-TL nominal değerli, TRDABVK12322 ISIN kodlu, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071181
BIST
17:533.521
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -50,49
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:5318,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:5318,0322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0193
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
17:53998,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,34
|Açılış
|: 997,68
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:51
|LINK
|40,48
|53.584.947
|% 10,00
|
|HKTM
|73,80
|89.684.755
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.511.126
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.808.022
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.330.932
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|20.670.108
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.670.108
|% -9,91
|
|ETYAT
|7,10
|2.042.204
|% -9,67
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|30,90
|9.748.952
|% -7,76
|
|THYAO
|85,05
|6.181.443.814
|% 0,65
|
|PETKM
|14,64
|2.988.662.522
|% 0,62
|
|ASELS
|31,64
|2.865.714.756
|% -1,92
|
|SASA
|82,05
|2.698.404.712
|% -3,58
|
|SISE
|28,50
|2.138.304.551
|% -3,13
|
|EKGYO
|4,16
|1.707.708.574
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,29
|2.135.186.790
|% -0,24
|
|ISCTR
|8,24
|2.113.810.013
|% -0,60
|
|PETKM
|14,64
|2.988.662.522
|% 0,62
|
|AKBNK
|12,87
|1.990.438.701
|% -1,45
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5924
|% 0,04
|
|Euro
|17,9524
|18,0784
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,4580
|20,5606
|% 0,61
|
|Frank
|18,5123
|18,6239
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,01
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,48
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.729
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.279
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|-1,64
|