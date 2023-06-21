***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.06.2023 11:46
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 500.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 150.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160770
BIST
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13:315.284
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 31,95
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.272
En Yüksek
5.329
13:3123,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0135
|Açılış
|: 23,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3125,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0120
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:311.465,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.465,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:29
|DGGYO
|24,86
|15.342.684
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|108.087.402
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|58.453.714
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|78.576.422
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.033.717
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.231.229
|% -9,95
|
|IHAAS
|104,00
|21.606.361
|% -7,64
|
|KAPLM
|89,75
|53.561.301
|% -7,52
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|THYAO
|172,30
|3.474.111.898
|% 0,53
|
|YKBNK
|12,61
|1.533.680.959
|% 1,37
|
|AKBNK
|19,25
|1.509.674.021
|% 1,10
|
|KCHOL
|96,80
|1.314.853.283
|% 0,83
|
|ASELS
|49,56
|1.235.885.745
|% 2,23
|
|YKBNK
|12,61
|1.533.680.959
|% 1,37
|
|ISCTR
|13,40
|1.057.950.433
|% 1,06
|
|AKBNK
|19,25
|1.509.674.021
|% 1,10
|
|EKGYO
|6,69
|418.394.830
|% 0,60
|
|KOZAL
|20,80
|1.125.422.566
|% 2,16
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5587
|23,5845
|% 0,10
|
|Euro
|25,7387
|25,7459
|% 0,08
|
|Sterlin
|29,8642
|30,0140
|% -0,38
|
|Frank
|26,1575
|26,3151
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2651
|6,2965
|% 0,05
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.466
|1.466
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|9.647
|9.793
|23,00
|
|Tam
|9.592
|9.836
|16,84
|
|Yarım
|4.666
|4.777
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.389
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|17,48
|17,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|0,05
|