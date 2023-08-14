***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.08.2023 16:08
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185174
BIST
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17:277.765
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 50,73
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:2727,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0898
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:2729,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0776
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:271.659,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.659,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MERCN
|39,38
|80.697.617
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.751.954
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.570.355
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.282.085
|% 10,00
|
|YBTAS
|65.895,50
|2.189.893
|% 10,00
|
|SDTTR
|411,10
|4.069.796.862
|% -7,47
|
|ISSEN
|14,28
|239.591.825
|% -6,54
|
|AVHOL
|110,50
|138.784.109
|% -5,72
|
|KTLEV
|52,60
|220.165.644
|% -4,36
|
|BRKVY
|42,12
|30.678.761
|% -4,27
|
|ASTOR
|142,20
|12.044.950.976
|% 9,98
|
|EUPWR
|205,50
|4.154.267.314
|% 7,59
|
|SDTTR
|411,10
|4.069.796.862
|% -7,47
|
|KONTR
|297,30
|3.955.558.602
|% 8,70
|
|KLSER
|69,25
|2.678.299.512
|% -3,08
|
|AKFYE
|16,82
|1.599.885.415
|% 4,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.044.950.976
|% 9,98
|
|ASGYO
|17,90
|1.417.967.490
|% -0,22
|
|FORMT
|3,16
|232.498.225
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,39
|97.870.862
|% 2,21
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0490
|27,0552
|% 0,33
|
|Euro
|29,5170
|29,5302
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,1311
|34,3022
|% 0,02
|
|Frank
|30,6274
|30,8119
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1900
|7,2261
|% 0,34
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.661
|1,04
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.125
|11.205
|17,00
|
|Yarım
|5.580
|5.628
|8,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|-0,27
|