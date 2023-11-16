***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.11.2023 09:33
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218347
BIST
'
11:307.763
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 97,31
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.765
11:3028,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0126
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3031,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0841
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:301.814,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.814,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|149.793.912
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|45.393.243
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,60
|115.589.486
|% -9,69
|
|SNPAM
|120,00
|11.370.960
|% -8,88
|
|THYAO
|237,60
|2.040.969.060
|% 0,85
|
|REEDR
|27,76
|1.788.996.566
|% 0,29
|
|MIATK
|721,50
|1.490.038.553
|% -7,50
|
|SAHOL
|59,05
|1.232.343.712
|% 2,16
|
|TUPRS
|153,50
|1.116.687.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,62
|818.763.610
|% 1,74
|
|REEDR
|27,76
|1.788.996.566
|% 0,29
|
|ISCTR
|20,56
|1.068.930.346
|% 2,19
|
|ZOREN
|5,07
|252.569.405
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,84
|719.273.936
|% 2,12
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6869
|28,6915
|% 0,04
|
|Euro
|31,1876
|31,2076
|% 0,27
|
|Sterlin
|35,4224
|35,6000
|% -0,15
|
|Frank
|32,1574
|32,3512
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6266
|7,6649
|% 0,05
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|900,41
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,55
|1.044,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,12
|1.966,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45ARDYZ
Yüzde 4.66 oranında artışla 25.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 944, 970 adet işlem
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 24 artarak (% 1.45 ) 8, 198
-
11:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
11:43XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 22, 155.00 milyon TL de
-
11:43IZINV
Yüzde 8.11 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 419 adet işlem