***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 5.093 96.745 11.072 212.910 212.910Transferler9 554 10.518 -11.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.197Dönem Karı (Zararı)22.197Dönem Sonu Bakiyeler100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107Transferler9 1.114 21.083 -22.197Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.244Dönem Karı (Zararı)25.244Dönem Sonu Bakiyeler100.000 6.761 128.436 25.244 260.351 260.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-384.306.503 -311.605.175Dönem Karı (Zararı)25.244 22.197Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.385 -9.458Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 0 1.645Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler15 -26.452 -17.299Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 7.067 6.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-384.333.084 -311.631.189Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-384.352.217 -311.621.041İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-384.352.217 -311.621.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 31.983 -16.576İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31.983 -16.576Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.850 6.428İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -12.850 6.428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-384.327.225 -311.618.450Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri15 26.452 17.299Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -5.730 -4.024YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI384.358.839 311.618.835Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri384.358.839 311.618.835İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 384.358.839 311.618.835Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.336 13.660Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.336 13.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 188.543 174.883DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 240.879 188.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 240.879 188.543Ticari Alacaklar1.428.257.808 1.013.055.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 1.428.257.808 1.013.055.115Diğer Alacaklar19.185 51.168İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4, 6 7.937 24.346İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.248 26.822ARA TOPLAM1.428.517.872 1.013.294.826TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.428.517.872 1.013.294.826DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7.670 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.670 0TOPLAM VARLIKLAR1.428.525.542 1.013.294.826KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 479.655.008 386.143.707İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar479.655.008 386.143.707Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 54.633.969 41.681.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları54.633.969 41.681.840Diğer Borçlar6 2.621 5.564Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 1.397 2.237ARA TOPLAM534.292.995 427.833.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER534.292.995 427.833.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 893.972.196 585.226.311İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar893.972.196 585.226.311Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 0 60TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER893.972.196 585.226.371TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.428.265.191 1.013.059.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar260.351 235.107Ödenmiş Sermaye9 100.000 100.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 6.761 5.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları128.346 107.263Net Dönem Karı veya Zararı25.244 22.197TOPLAM ÖZKAYNAKLAR260.351 235.107TOPLAM KAYNAKLAR1.428.525.542 1.013.294.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 189.379.768 91.983.785Satışların Maliyeti13 -189.287.308 -91.893.629TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.460 90.156BRÜT KAR (ZARAR)92.460 90.156Genel Yönetim Giderleri14 -83.376 -80.843Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-84 -64ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.000 9.249FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.000 9.249Finansman Gelirleri15 239.715.083 496.943.789Finansman Giderleri15 -239.691.772 -496.924.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.311 28.393Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.067 -6.196Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -7.127 -6.261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri60 65SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.244 22.197DÖNEM KARI (ZARARI)25.244 22.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.244 22.197Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.244 22.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.244 22.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823708BIST