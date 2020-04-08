***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Genel Kurul Bildirimi
08.04.2020 14:37
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/04/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
13/04/2020
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 13.04.2020 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır: 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi 5.2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6.2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi, 7.2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar, 8.2019 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar, 10.Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılmasının görüşülmesi 12.Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836437
BIST
17:1092.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 366,42
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:106,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:107,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:10359,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,80
|Açılış
|: 359,49
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.165.247
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.166.462
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.130
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,78
|917.089.021
|% 3,72
|
|ASELS
|24,64
|758.956.525
|% 0,98
|
|THYAO
|9,50
|740.517.259
|% -0,31
|
|SASA
|9,01
|605.507.423
|% 0,78
|
|GARAN
|7,83
|585.809.546
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,34
|351.196.805
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|326.600.390
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,02
|103.600.145
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,44
|322.581.004
|% 2,08
|
|YKBNK
|1,88
|167.599.045
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3719
|8,4139
|% 0,62
|
|Frank
|6,9654
|7,0074
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.648
|-0,91
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,25
|32,25
|0,38
|
Seans Raporu
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17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 278, 35 artarak (% 0.25 ) 110, 148
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