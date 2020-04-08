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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Genel Kurul Bildirimi

08.04.2020 14:37
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/04/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
13/04/2020
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın 13.04.2020 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır: 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi 5.2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,  6.2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi, 7.2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar, 8.2019 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar, 10.Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılmasının görüşülmesi 12.Kapanış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836437


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