***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Genel Kurul Bildirimi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/04/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih13/04/2020Saati10:00AdresiEsentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarToplantı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837558BIST