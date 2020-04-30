***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Belgesi
30.04.2020 16:39
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841724
BIST
17:58101.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -340,94
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:586,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
17:587,6512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0919
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
17:58383,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,59
|Açılış
|: 383,42
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.659.385
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.971.339
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.558
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.491.273
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|17.139.859
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.919.776
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|50.248.778
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.491.063.537
|% -0,83
|
|THYAO
|10,64
|753.329.936
|% 0,19
|
|ASELS
|27,12
|651.938.912
|% -1,02
|
|AFYON
|2,70
|569.330.547
|% 6,30
|
|PETKM
|3,56
|520.949.023
|% -1,11
|
|AFYON
|2,70
|569.330.547
|% 6,30
|
|GARAN
|8,34
|1.491.063.537
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|270.614.651
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,09
|330.699.787
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|157.595.633
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7713
|8,8153
|% 1,51
|
|Frank
|7,1907
|7,2340
|% 1,16
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-5,78
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.513
|0,90
|
|Tam
|2.520
|2.575
|0,90
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|0,40
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|2,55
|
Seans Raporu
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17:59TKNSA
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17:56XU030
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17:56
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