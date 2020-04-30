***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Belgesi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841724BIST