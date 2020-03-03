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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.03.2020 13:56
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823895


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 5,62 34.249.460 % 19,83  
TKNSA 7,96 144.871.491 % 18,28  
CRFSA 6,70 44.899.170 % 16,93  
SONME 6,11 5.596.979 % 14,85  
SNPAM 6,04 2.103.898 % 14,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8307 7,8700 % -0,12  
Frank 6,3869 6,4253 % -0,02  
Riyal 1,6318 1,6400 % -0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.603 1.603 17,40  
Altın Gr. 316 316 2,36  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.092 2.144 -13,24  
Yarım 1.011 1.037 -6,41  
Çeyrek 507 519 -3,20  
Gümüş.Ons 16,83 16,87 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,02  
B. Petrol 53,12 53,12 1,22  
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