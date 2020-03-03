***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.03.2020 13:56
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823895
BIST
17:39110.395
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 3.085,21
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:396,1537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1338
17:396,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:39317,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,07
|Açılış
|: 317,07
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.249.460
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,96
|144.871.491
|% 18,28
|
|CRFSA
|6,70
|44.899.170
|% 16,93
|
|SONME
|6,11
|5.596.979
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.103.898
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|9.298.284
|% -5,95
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,72
|12.122.253
|% -5,40
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,18
|1.402.797.755
|% 6,87
|
|THYAO
|12,11
|1.072.461.024
|% 2,63
|
|GARAN
|10,04
|599.080.941
|% 4,91
|
|KARSN
|1,92
|356.516.781
|% -2,54
|
|HALKB
|6,38
|345.952.318
|% 4,93
|
|KARSN
|1,92
|356.516.781
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,37
|233.140.099
|% 7,03
|
|ODAS
|2,17
|335.618.578
|% 5,85
|
|IHYAY
|1,17
|163.573.126
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,54
|343.674.350
|% 6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8307
|7,8700
|% -0,12
|
|Frank
|6,3869
|6,4253
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6318
|1,6400
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,40
|
|Altın Gr.
|316
|316
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|-13,24
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,41
|
|Çeyrek
|507
|519
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|53,12
|53,12
|1,22
|