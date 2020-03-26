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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.03.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 430.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 430.000.000,-TL tutarına kadar sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832396


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GSRAY 1,76 139.239.107 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.324.116 % 10,00  
RYGYO 5,39 21.575.617 % 10,00  
KUTPO 5,83 4.211.757 % 10,00  
AFYON 4,62 35.674.007 % 10,00  
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Sterlin 7,6722 7,7107 % 0,88  
Frank 6,5836 6,6232 % 0,65  
Riyal 1,7007 1,7092 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.639 20,28  
Altın Gr. 336 337 3,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,63 14,68 0,21  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 27,19 27,19 -0,20  
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