***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.03.2020 17:16
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 430.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 430.000.000,-TL tutarına kadar sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832396
BIST
17:0791.305
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.241,48
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.306
En Düşük
88.481
17:076,4050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:077,0313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:07337,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 3,97
|Açılış
|: 337,73
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.239.107
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.324.116
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.575.617
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.211.757
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.674.007
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.540.347
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.253.913.119
|% 4,33
|
|ASELS
|24,12
|1.021.863.212
|% 2,90
|
|GARAN
|7,85
|837.997.631
|% 4,67
|
|AKBNK
|5,63
|407.587.340
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,94
|361.629.963
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|361.629.963
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.036.226
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.253.913.119
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|53.042.709
|% 9,52
|
|GARAN
|7,85
|837.997.631
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6722
|7,7107
|% 0,88
|
|Frank
|6,5836
|6,6232
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7007
|1,7092
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.639
|20,28
|
|Altın Gr.
|336
|337
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,68
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|27,19
|27,19
|-0,20
|
Seans Raporu
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