***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 430.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 430.000.000,-TL tutarına kadar sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842960BIST