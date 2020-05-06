***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.05.2020 11:51
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 430.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 430.000.000,-TL tutarına kadar sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842960
BIST
12:0898.609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -128,24
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:087,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0939
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1681
En Düşük
7,0607
12:087,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:08391,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,40
|Açılış
|: 391,85
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.165.692
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.206.484
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.333.374
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|122.927.467
|% -9,91
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ERSU
|4,41
|26.350.284
|% -8,32
|
|PINSU
|5,34
|25.285.668
|% -6,97
|
|KRDMD
|2,38
|400.562.359
|% 5,31
|
|GARAN
|8,08
|242.969.083
|% -0,74
|
|ASELS
|27,24
|233.240.896
|% 0,67
|
|KOZAA
|12,24
|152.631.973
|% 2,68
|
|ODAS
|1,85
|147.650.740
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,38
|400.562.359
|% 5,31
|
|ODAS
|1,85
|147.650.740
|% 2,21
|
|KARSN
|1,87
|140.695.658
|% 8,09
|
|PETKM
|3,52
|143.661.074
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,28
|50.050.819
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8245
|8,8688
|% 0,54
|
|Frank
|7,3137
|7,3578
|% 0,89
|
|Riyal
|1,9002
|1,9097
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-1,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,57
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.562
|21,20
|
|Tam
|2.586
|2.628
|25,80
|
|Yarım
|1.262
|1.285
|12,60
|
|Çeyrek
|629
|643
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,89
|