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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.05.2020 11:51
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 430.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 430.000.000,-TL tutarına kadar sahipliğe dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842960


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.165.692 % 10,00  
KUTPO 13,20 5.206.484 % 10,00  
EKIZ 12,98 413.037 % 10,00  
ARTI 2,20 186.342 % 10,00  
YONGA 15,73 164.143 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8245 8,8688 % 0,54  
Frank 7,3137 7,3578 % 0,89  
Riyal 1,9002 1,9097 % 1,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -1,11  
Altın Gr. 392 392 3,57  
Cumhuriyet 2.513 2.562 21,20  
Tam 2.586 2.628 25,80  
Yarım 1.262 1.285 12,60  
Çeyrek 629 643 6,30  
Gümüş.Ons 15,11 15,14 0,16  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,06  
B. Petrol 31,86 31,86 0,89  
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