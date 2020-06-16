***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.06.2020 14:46
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 135.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.02.2021
Ek Açıklamalar
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851371
BIST
17:32111.812
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.256,27
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:326,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:327,6978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0309
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:32378,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|198.728.655
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.548.793
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.536.326
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.219.427
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.929.732
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|DAGHL
|9,80
|5.515.690
|% -9,26
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|ASELS
|32,72
|1.142.857.184
|% 2,31
|
|GARAN
|8,29
|1.075.738.553
|% 2,85
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|738.831.222
|% 2,80
|
|TCELL
|15,12
|712.244.868
|% 4,71
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,96
|618.500.122
|% 2,62
|
|KARSN
|2,37
|520.069.900
|% 6,28
|
|IEYHO
|0,90
|195.377.789
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|687.010.843
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% 0,47
|
|Frank
|7,1631
|7,2062
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8183
|1,8275
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-2,71
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-5,50
|
|Tam
|2.527
|2.546
|-5,60
|
|Yarım
|1.231
|1.243
|-2,70
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|1,80
|
Seans Raporu
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