***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 135.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.02.2021Ek AçıklamalarYeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851371BIST