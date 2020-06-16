***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Kredi Derecelendirmesi
16.06.2020 14:31
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin ihracın ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerli para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir. Notların detayları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851368
BIST
17:30111.864
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 2.307,90
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:306,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:307,7006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:30379,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,64
|Açılış
|: 379,25
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|198.728.655
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.548.793
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.536.326
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.219.427
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.929.732
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|DAGHL
|9,80
|5.515.690
|% -9,26
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|ASELS
|32,72
|1.142.857.184
|% 2,31
|
|GARAN
|8,29
|1.075.738.553
|% 2,85
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|738.831.222
|% 2,80
|
|TCELL
|15,12
|712.244.868
|% 4,71
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,96
|618.500.122
|% 2,62
|
|KARSN
|2,37
|520.069.900
|% 6,28
|
|IEYHO
|0,90
|195.377.789
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|687.010.843
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% 0,47
|
|Frank
|7,1631
|7,2062
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8183
|1,8275
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|
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