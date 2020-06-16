***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Kredi Derecelendirmesi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin ihracın ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerli para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir. Notların detayları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851368BIST