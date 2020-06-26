***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 135.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM AŞTürü Ortaklığa Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.12.2020Vade (Gün Sayısı) 180ISIN Kodu TRDABVKA2017Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.500.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarYeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda, her biri 22.500.000,-TL nominal değerli farklı vadelerde 6 tertipten oluşan toplamda 135.000.000,-TL nominal değerli Elektrik Dağıtım Bedellerine Dayalı Kira Sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışı suretiyle ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853171BIST