Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.06.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 135.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM AŞ
Türü Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 451
ISIN Kodu TRDABVK92118
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.500.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda, her biri 22.500.000,-TL nominal değerli farklı vadelerde 6 tertipten oluşan toplamda 135.000.000,-TL nominal değerli Elektrik Dağıtım Bedellerine Dayalı Kira Sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışı suretiyle ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853174


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.668
Değişim :  0,46% |  529,46
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.355 En Düşük
114.389
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 33,52 104.034.865 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.965.889 % 9,95  
ORGE 6,97 80.773.709 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
EKIZ 10,42 2.568.140 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4287 8,4709 % -0,69  
Frank 7,2009 7,2443 % 0,03  
Riyal 1,8220 1,8311 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 3,56  
Altın Gr. 389 390 0,72  
Cumhuriyet 2.562 2.600 -18,00  
Tam 2.597 2.609 2,10  
Yarım 1.262 1.276 1,00  
Çeyrek 631 639 0,50  
Gümüş.Ons 17,78 17,80 0,00  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 40,56 40,56 -0,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru