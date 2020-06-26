***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.06.2020 18:13
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 135.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM AŞ
Türü Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 451
ISIN Kodu TRDABVK92118
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.500.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda, her biri 22.500.000,-TL nominal değerli farklı vadelerde 6 tertipten oluşan toplamda 135.000.000,-TL nominal değerli Elektrik Dağıtım Bedellerine Dayalı Kira Sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışı suretiyle ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853174
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05389,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 389,25
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,81
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4287
|8,4709
|% -0,69
|
|Frank
|7,2009
|7,2443
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|3,56
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.600
|-18,00
|
|Tam
|2.597
|2.609
|2,10
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|1,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,49
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de