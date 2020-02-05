***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 16:48
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul (212) 340 83 42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817206
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0091
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
18:056,5905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
18:05299,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 299,07
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.020.015.189
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.282.717
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.484
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|264.844.343
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.956.922
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|909.970
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.140.044
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.310.978
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.941.338.670
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.020.015.189
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|828.016.714
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|745.866.166
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|710.313.774
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|828.016.714
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|745.866.166
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|503.733.665
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.606.110
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.941.338.670
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7348
|7,7736
|% -0,45
|
|Frank
|6,1163
|6,1531
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5897
|1,5977
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|1,19
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|2,06
|