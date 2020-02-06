***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
06.02.2020 11:59
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 600.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 100.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817322
BIST
13:23123.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.177,99
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:235,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
13:236,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:23301,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,57
|Açılış
|: 301,06
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,28
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,50
|10.947.116
|% 11,79
|
|GYHOL
|29,80
|10.825.615
|% 11,61
|
|CEOEM
|8,46
|35.837.736
|% 11,61
|
|PRZMA
|5,31
|2.070.298
|% 10,17
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|DOKTA
|64,05
|3.338.927
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|EGCYO
|0,44
|30.746
|% -4,35
|
|THYAO
|14,85
|1.035.329.744
|% 1,64
|
|ODAS
|2,27
|411.586.107
|% 2,25
|
|SASA
|9,76
|366.469.596
|% 3,17
|
|SISE
|5,61
|336.423.531
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,14
|327.341.670
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|411.586.107
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,78
|218.594.921
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,14
|327.341.670
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,96
|290.443.697
|% 2,07
|
|CEMAS
|1,25
|107.019.612
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7454
|7,7842
|% -0,01
|
|Frank
|6,1224
|6,1593
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.564
|6,57
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,56
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,97
|
|Yarım
|960
|984
|4,82
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,17
|