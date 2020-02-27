***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 600.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 50.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822077BIST