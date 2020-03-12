***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
12.03.2020 14:54
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 600.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 50.000.000,-TL ve 100.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827457
BIST
14:4596.417
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -4.549,19
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:456,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,2420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2500
En Düşük
6,2064
14:457,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:45329,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,62
|Açılış
|: 329,28
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.965.052
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|191.765.017
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|141.414.152
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|18.991.687
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|275.786.731
|% 19,80
|
|IHEVA
|2,55
|6.482.083
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,08
|51.052.193
|% -19,60
|
|TSPOR
|3,48
|153.185.548
|% -19,07
|
|ALCTL
|13,17
|17.641.351
|% -18,75
|
|RYSAS
|4,68
|37.798.957
|% -17,75
|
|ASELS
|25,08
|553.780.093
|% -4,13
|
|THYAO
|8,87
|411.267.465
|% -7,70
|
|ECILC
|4,78
|275.786.731
|% 19,80
|
|GARAN
|9,01
|230.573.295
|% -5,95
|
|MGROS
|21,88
|214.252.922
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,98
|130.467.598
|% -12,50
|
|ODAS
|1,41
|140.858.281
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,78
|59.380.511
|% -15,22
|
|KARSN
|1,40
|100.153.441
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|78.004.684
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9250
|7,9647
|% -0,18
|
|Frank
|6,6140
|6,6538
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6584
|1,6667
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-0,18
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|-10,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|-4,75
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|-2,30
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|16,51
|16,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-2,49
|
Seans Raporu
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