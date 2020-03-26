***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
26.03.2020 17:00
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 600.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 50.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832382
BIST
17:0891.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.245,13
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.350
En Düşük
88.481
17:086,4060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0097
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:087,0336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0489
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:08337,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,42
|Açılış
|: 337,19
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.730.500
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.324.173
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.239.107
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.576.695
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.215.903
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.540.347
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,17
|1.263.234.595
|% 4,56
|
|ASELS
|24,16
|1.033.182.833
|% 3,07
|
|GARAN
|7,86
|842.680.365
|% 4,80
|
|AKBNK
|5,65
|412.888.301
|% 1,44
|
|YKBNK
|1,95
|361.629.963
|% 4,28
|
|YKBNK
|1,95
|361.629.963
|% 4,28
|
|IHLGM
|0,84
|132.121.506
|% 9,09
|
|THYAO
|9,17
|1.263.234.595
|% 4,56
|
|IHLAS
|0,46
|53.043.315
|% 9,52
|
|GARAN
|7,86
|842.680.365
|% 4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6704
|7,7089
|% 0,85
|
|Frank
|6,5772
|6,6168
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6986
|1,7071
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.639
|19,85
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,60
|14,66
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|27,21
|27,21
|-0,18
|
Seans Raporu
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17:24KRSTL
Yüzde 8.57 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 675, 941 adet işlem
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17:22CRFSA
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17:21YKSLN
Yüzde 6.89 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 640, 113 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1657, 02 artarak (% 1.96 ) 86, 170