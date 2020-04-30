***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
30.04.2020 17:18
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841782
BIST
17:07100.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.169,90
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:076,9878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:077,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
17:07382,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 382,84
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.570.039
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.788.894
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.995.482
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|56.988.548
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.726.513
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.793.908
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.566.366
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.337.947.170
|% -0,83
|
|THYAO
|10,60
|671.826.882
|% -0,19
|
|ASELS
|27,00
|589.848.584
|% -1,46
|
|PETKM
|3,54
|474.400.792
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|412.291.101
|% 3,15
|
|ADESE
|1,47
|258.741.331
|% -4,55
|
|GARAN
|8,34
|1.337.947.170
|% -0,83
|
|AFYON
|2,62
|412.291.101
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,09
|306.234.619
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|152.240.387
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7138
|8,7575
|% 0,84
|
|Frank
|7,1646
|7,2077
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,00
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.508
|-4,20
|
|Tam
|2.515
|2.570
|-4,30
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-2,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,62
|26,62
|2,40
|
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