***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
28.05.2020 13:58
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 100.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847253
BIST
14:10105.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 75,75
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:106,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:107,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:10378,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,77
|Açılış
|: 378,14
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|9.382.774
|% 9,98
|
|KENT
|520,70
|11.446.335
|% 9,95
|
|HLGYO
|1,67
|74.217.537
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.715.499
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.560.569
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|2.399.569.030
|% 2,35
|
|GARAN
|7,74
|1.591.883.850
|% 1,31
|
|PGSUS
|58,90
|831.055.995
|% -0,34
|
|ASELS
|30,04
|484.211.120
|% -0,13
|
|AKBNK
|5,64
|471.144.509
|% 0,71
|
|GARAN
|7,74
|1.591.883.850
|% 1,31
|
|THYAO
|12,62
|2.399.569.030
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,42
|209.941.386
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|257.190.526
|% 0,00
|
|AVOD
|3,67
|397.491.980
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3176
|8,3593
|% 0,45
|
|Frank
|6,9897
|7,0318
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8077
|1,8168
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|16,21
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.477
|31,00
|
|Tam
|2.519
|2.553
|43,30
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,60
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,12
|35,12
|0,52
|