***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
04.06.2020 13:56
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 75.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849091
BIST
15:19109.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 461,07
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:196,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:197,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:19370,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,20
|Açılış
|: 370,15
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.250.740
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.367.544
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.249.673
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.401.297
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.736.977
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|1.056.620.700
|% 1,12
|
|ASELS
|32,02
|902.895.859
|% 0,82
|
|GARAN
|8,17
|608.050.863
|% -0,61
|
|PETKM
|3,75
|570.073.551
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|497.331.879
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|497.331.879
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.073.551
|% 2,18
|
|TSKB
|1,16
|153.080.777
|% 0,87
|
|IHLGM
|1,39
|179.870.809
|% 2,21
|
|TRGYO
|2,97
|361.452.794
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4323
|8,4746
|% -0,19
|
|Frank
|7,0056
|7,0478
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7907
|1,7996
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,55
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|7,70
|
|Tam
|2.476
|2.505
|8,00
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-0,17
|