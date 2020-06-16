***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
16.06.2020 14:48
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tertip ihraç belgeleri ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851372
BIST
17:39111.639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 2.083,28
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:396,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:397,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:39378,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,40
|Açılış
|: 378,88
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|2,97
|22.219.484
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.165.986
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.572.132
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.960.598
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.537.536
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,27
|257.063.203
|% -5,49
|
|ASELS
|32,70
|1.148.667.197
|% 2,25
|
|GARAN
|8,28
|1.093.686.306
|% 2,73
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|745.704.785
|% 2,80
|
|TCELL
|15,09
|720.870.107
|% 4,50
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,95
|624.621.303
|% 2,09
|
|KARSN
|2,35
|524.071.227
|% 5,38
|
|IEYHO
|0,90
|195.469.708
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,32
|688.601.192
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6115
|8,6547
|% 0,44
|
|Frank
|7,1650
|7,2082
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8187
|1,8278
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|