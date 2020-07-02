***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
02.07.2020 10:31
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 25.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853954
BIST
11:56116.595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.279,72
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:566,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:567,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:56390,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 390,40
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,61
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.714.531
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.933.396
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.524.234
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.862.807
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.602.505
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,22
|2.021.357
|% -3,69
|
|AKMGY
|38,50
|7.573.921
|% -3,56
|
|GARAN
|8,38
|579.405.492
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|427.511.363
|% 0,62
|
|THYAO
|12,33
|299.195.231
|% 0,24
|
|ASELS
|33,00
|291.349.312
|% 0,73
|
|SISE
|5,74
|260.296.939
|% 3,05
|
|KRDMD
|3,25
|427.511.363
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,63
|161.766.884
|% 7,24
|
|ALBRK
|1,75
|170.284.416
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,05
|196.552.922
|% 1,49
|
|IEYHO
|0,98
|76.733.900
|% 5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5594
|8,6023
|% 0,49
|
|Frank
|7,2409
|7,2845
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|1,02
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
|
Seans Raporu
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12:08XU050
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12:08
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