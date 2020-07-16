***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
16.07.2020 12:20
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 125.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860059
BIST
15:21119.227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.486,29
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:216,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:217,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
15:21398,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,82
|Açılış
|: 398,19
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|TRGYO
|4,52
|352.127.209
|% 9,98
|
|YAPRK
|12,34
|11.326.718
|% 9,98
|
|MERIT
|28,00
|79.072
|% 9,98
|
|TKURU
|20,90
|400.360
|% 9,94
|
|MEGAP
|6,53
|3.993.837
|% 9,93
|
|RTALB
|35,76
|32.882.485
|% -4,18
|
|BMELK
|5,86
|70.764
|% -2,82
|
|IZTAR
|4,92
|886.445
|% -2,77
|
|HALKS
|3,50
|141.548
|% -2,23
|
|TACTR
|5,42
|181.271
|% -1,81
|
|ODAS
|2,95
|652.058.114
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,86
|349.529.952
|% 3,33
|
|HLGYO
|2,57
|159.944.672
|% -0,77
|
|PGSUS
|52,50
|143.065.522
|% 2,04
|
|OYAKC
|9,10
|123.998.393
|% -1,62
|
|ODAS
|2,95
|652.058.114
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,86
|349.529.952
|% 3,33
|
|HLGYO
|2,57
|159.944.672
|% -0,77
|
|ADESE
|2,28
|93.939.642
|% -0,87
|
|OYAKC
|9,10
|123.998.393
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6319
|% -0,18
|
|Frank
|7,2286
|7,2721
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-5,88
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|-8,50
|
|Tam
|2.664
|2.677
|-8,80
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-4,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,30
|
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