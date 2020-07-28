***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
28.07.2020 09:47
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 1.000.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek toplamda 50.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgeleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862280
BIST
10:371.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,78
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.185
10:376,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:378,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:37425,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,81
|Açılış
|: 425,23
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
425,12
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|804.780
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|BURVA
|71,00
|8.442.175
|% 9,99
|
|VKFYO
|10,80
|2.886.624
|% 9,98
|
|AKMGY
|43,02
|2.369.110
|% 9,97
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|KRTEK
|5,50
|355.215
|% -6,30
|
|ITTFH
|3,74
|31.863.261
|% -6,27
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|ASELS
|37,76
|588.727.355
|% 0,21
|
|GUSGR
|5,74
|312.305.269
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,32
|187.265.700
|% 0,00
|
|DOCO
|400,20
|155.515.089
|% 3,36
|
|GSDHO
|2,69
|144.322.092
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,32
|187.265.700
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|64.832.644
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,80
|107.629.829
|% -1,64
|
|GUSGR
|5,74
|312.305.269
|% 1,41
|
|GSDHO
|2,69
|144.322.092
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8201
|8,8644
|% -0,02
|
|Frank
|7,4408
|7,4856
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8299
|1,8391
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-27,23
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.814
|-13,30
|
|Tam
|2.865
|2.893
|-13,60
|
|Yarım
|1.391
|1.412
|-6,70
|
|Çeyrek
|697
|707
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,18
|-1,45
|
|Gümüş Gr.
|5,18
|5,20
|-0,24
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,12
|