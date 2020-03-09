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***AKTVK* *ALNTF* *BRKT* *ADANA* *KLNMA* *ZOREN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

09.03.2020 15:51
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK******ALNTF******BRKT******ADANA******KLNMA******ZOREN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ADANA, AKTVK, ALNTF, BRKT, ERGLI, KLNMA, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. ADANA TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32015 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32015 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32040 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 09/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825433


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ARMDA 23,90 10.436.338 % 7,17  
NIBAS 6,62 7.726 % 3,44  
RALYH 9,00 18 % 2,86  
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Frank 6,5752 6,6148 % 1,81  
Riyal 1,6221 1,6302 % 0,28  
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Tam 2.174 2.228 18,33  
Yarım 1.051 1.078 8,87  
Çeyrek 527 539 4,43  
Gümüş.Ons 16,91 16,94 -0,41  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 -0,09  
B. Petrol 35,30 35,30 -9,97  
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