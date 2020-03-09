***AKTVK* *ALNTF* *BRKT* *ADANA* *KLNMA* *ZOREN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***AKTVK******ALNTF******BRKT******ADANA******KLNMA******ZOREN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ADANA, AKTVK, ALNTF, BRKT, ERGLI, KLNMA, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. ADANA TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32015 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32015 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32040 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32013 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 09/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 09/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825433BIST