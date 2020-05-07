***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
07.05.2020 17:48
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDABVK43012
Nominal Değer (TL)
420.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/05/2020
Vadesi (Gün)
3.640
İtfa Tarihi
25/04/2030
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843406
BIST
17:3898.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,59
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:387,1589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0403
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:387,7266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:38391,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 391,72
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.154.085
|% 10,05
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,86
|25.235.579
|% -7,42
|
|RAYSG
|7,35
|54.176.515
|% -6,13
|
|GEDIK
|21,60
|24.848.656
|% -5,51
|
|MAALT
|71,85
|16.969.191
|% -4,83
|
|KRDMD
|2,64
|1.263.495.971
|% 6,45
|
|GARAN
|8,04
|1.082.029.901
|% -0,37
|
|SASA
|9,19
|612.104.167
|% 2,45
|
|THYAO
|10,64
|597.911.544
|% 0,76
|
|TSPOR
|5,43
|422.389.979
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|1.263.495.971
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,12
|304.660.246
|% 0,47
|
|GARAN
|8,04
|1.082.029.901
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,13
|343.101.218
|% -1,88
|
|PETKM
|3,60
|373.779.347
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7803
|8,8243
|% -0,89
|
|Frank
|7,3139
|7,3579
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9040
|1,9136
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,65
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.563
|13,90
|
|Tam
|2.581
|2.630
|14,20
|
|Yarım
|1.260
|1.285
|7,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,75
|30,75
|1,03
|
Seans Raporu
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17:51
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17:51
DOBUR, MAALT, ALKIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında