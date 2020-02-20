***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
20.02.2020 16:34
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK12124
Nominal Değer (TL)
25.000.000
İtfa Tarihi
29/01/2021
Satış Başlangıç Tarihi
24/02/2020
Satış Bitiş Tarihi
05/03/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820460
BIST
17:20115.716
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -3.480,03
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:206,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:206,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:20316,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,24
|Açılış
|: 316,68
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.880.040
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,60
|8.550.814
|% 10,30
|
|HATEK
|9,30
|40.203.093
|% 8,64
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,45
|91.762.225
|% 5,23
|
|GSRAY
|3,12
|911.614.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|779.299.488
|% -19,92
|
|VERTU
|5,38
|39.047.047
|% -18,48
|
|FENER
|15,92
|850.837.533
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|ASELS
|28,46
|1.626.150.358
|% -4,43
|
|THYAO
|14,45
|1.461.927.781
|% -3,02
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.614.130
|% -20,00
|
|FENER
|15,92
|850.837.533
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|382.814.724
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|385.473.461
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|911.614.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,04
|436.319.535
|% -8,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8240
|7,8632
|% -0,19
|
|Frank
|6,1824
|6,2197
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,82
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,37
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,82
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,29
|59,29
|0,17
|
Seans Raporu
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17:30ODAS
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17:29ITTFH
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 000 adet işlem