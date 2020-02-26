***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
26.02.2020 16:35
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK62012
Nominal Değer (TL)
50.000.000
İtfa Tarihi
05/06/2020
Satış Başlangıç Tarihi
28/02/2020
Satış Bitiş Tarihi
09/03/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821744
BIST
17:35114.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 583,77
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:356,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:356,6895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:35323,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,44
|Açılış
|: 323,46
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.488.728
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|123.143.112
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.004.745
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,45
|10.973.050
|% -9,66
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,75
|15.248.142
|% -5,82
|
|THYAO
|13,20
|2.314.083.422
|% -2,08
|
|ASELS
|28,84
|2.248.391.474
|% -1,03
|
|GARAN
|10,62
|596.340.187
|% -0,38
|
|KRDMD
|2,90
|515.187.174
|% 2,84
|
|ODAS
|2,18
|437.535.078
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|437.535.078
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,90
|515.187.174
|% 2,84
|
|THYAO
|13,20
|2.314.083.422
|% -2,08
|
|IHLGM
|1,33
|217.034.581
|% 1,53
|
|KARSN
|1,93
|247.181.918
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9381
|7,9779
|% -0,29
|
|Frank
|6,2845
|6,3223
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6371
|1,6453
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-3,77
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,82
|53,82
|-0,44
|
Seans Raporu
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, EREGL, KRDMD
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17:44XU050
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, IHLGM, LIDFA, BALAT
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17:44
EPLAS, BRYAT, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
UFUK, KERVN, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında