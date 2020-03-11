***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
11.03.2020 17:46
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK72029
Nominal Değer (TL)
100.000.000
İtfa Tarihi
17/07/2020
Satış Başlangıç Tarihi
13/03/2020
Satış Bitiş Tarihi
24/03/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827163
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,68
|Açılış
|: 328,27
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9455
|7,9854
|% 0,23
|
|Frank
|6,5707
|6,6103
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6461
|1,6544
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-2,10
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|