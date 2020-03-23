***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
23.03.2020 16:34
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK82010
Nominal Değer (TL)
50.000.000
İtfa Tarihi
07/08/2020
Satış Başlangıç Tarihi
27/03/2020
Satış Bitiş Tarihi
02/04/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831463
BIST
17:5284.845
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -951,23
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:526,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:527,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0875
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1224
En Düşük
6,9716
17:52323,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 7,61
|Açılış
|: 323,44
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,73
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|113.786.266
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.494.293
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.519.252
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.264.827
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|7.961.059
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,04
|1.454.607.968
|% -5,63
|
|ASELS
|20,92
|578.188.198
|% -2,24
|
|THYAO
|7,78
|461.274.431
|% -2,51
|
|YKBNK
|1,79
|334.737.975
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|290.142.816
|% -9,87
|
|GARAN
|7,04
|1.454.607.968
|% -5,63
|
|YKBNK
|1,79
|334.737.975
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|290.142.816
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.710.348
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|103.622.750
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6285
|7,6668
|% 0,29
|
|Frank
|6,6839
|6,7242
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7468
|1,7556
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.533
|34,07
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|-1,27
|
Seans Raporu
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17:59GRNYO
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17:57XU030
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17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem