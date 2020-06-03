***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
03.06.2020 18:03
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK92019
Nominal Değer (TL)
75.000.000
İtfa Tarihi
11/09/2020
Satış Başlangıç Tarihi
05/06/2020
Satış Bitiş Tarihi
15/06/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848847
BIST
17:51109.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 931,73
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:516,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:517,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0625
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:51366,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,47
|Açılış
|: 366,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.410.746
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.494.754
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.590.057
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.756.186
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,80
|5.287.883
|% -7,87
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|ASELS
|31,88
|936.422.029
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|THYAO
|12,55
|640.606.362
|% -0,48
|
|AEFES
|19,73
|549.366.680
|% 6,53
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|387.451.867
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|304.093.458
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,28
|144.039.784
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4440
|8,4863
|% 0,74
|
|Frank
|6,9711
|7,0131
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7882
|1,7972
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.387
|2.418
|-38,20
|
|Tam
|2.457
|2.488
|-31,50
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,20
|
|Çeyrek
|600
|607
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|-0,43
|