***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
25.06.2020 15:20
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK92027
Nominal Değer (TL)
22.500.000
İtfa Tarihi
24/09/2020
Satış Başlangıç Tarihi
26/06/2020
Satış Bitiş Tarihi
06/07/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852874
BIST
16:35114.133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -315,89
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:356,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:357,6912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:35388,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 388,89
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.101.502
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.615.806
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.887.289
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.050.844
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|79.130.563
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,36
|1.032.609.563
|% -7,23
|
|GARAN
|8,21
|869.075.448
|% 0,24
|
|HALKB
|6,34
|805.529.111
|% 3,43
|
|ODAS
|2,30
|737.053.527
|% 4,07
|
|KRDMD
|3,05
|725.191.868
|% -2,87
|
|CEMAS
|1,50
|611.657.227
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|334.974.431
|% 4,49
|
|ODAS
|2,30
|737.053.527
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,90
|507.510.623
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,36
|1.032.609.563
|% -7,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4814
|8,5239
|% -0,05
|
|Frank
|7,1931
|7,2365
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,08
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.542
|5,40
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,60
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|40,21
|40,21
|-0,10
|