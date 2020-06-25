***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
25.06.2020 15:20
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVKA2017
Nominal Değer (TL)
22.500.000
İtfa Tarihi
23/12/2020
Satış Başlangıç Tarihi
26/06/2020
Satış Bitiş Tarihi
06/07/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852875
BIST
16:38114.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -378,21
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:386,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:387,6982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0203
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:38388,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,35
|Açılış
|: 388,73
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.099.615
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.585.238
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.887.289
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.047.303
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|79.019.476
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,36
|1.029.732.568
|% -7,23
|
|GARAN
|8,22
|864.982.991
|% 0,37
|
|HALKB
|6,35
|801.789.200
|% 3,59
|
|ODAS
|2,30
|732.259.999
|% 4,07
|
|KRDMD
|3,05
|725.040.930
|% -2,87
|
|CEMAS
|1,49
|611.530.737
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,92
|334.876.036
|% 3,37
|
|ODAS
|2,30
|732.259.999
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,89
|507.461.799
|% -0,53
|
|GUSGR
|4,36
|1.029.732.568
|% -7,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4840
|8,5266
|% -0,01
|
|Frank
|7,1941
|7,2374
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,42
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.542
|5,70
|
|Tam
|2.596
|2.608
|7,90
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,80
|
|Çeyrek
|631
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|-0,11
|