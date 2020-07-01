***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
01.07.2020 17:31
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
İlgili Şirketler [AKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVKK2015
Nominal Değer (TL)
25.000.000
İtfa Tarihi
13/11/2020
Satış Başlangıç Tarihi
03/07/2020
Satış Bitiş Tarihi
13/07/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853764
BIST
17:28115.668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -856,71
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:286,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:287,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:28388,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,57
|Açılış
|: 388,90
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,60
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.621.103
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.192.483
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.712.509
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.386.934
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|RTALB
|33,20
|49.075.190
|% -5,09
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|ULAS
|5,62
|6.748.680
|% -4,58
|
|KRDMD
|3,27
|1.842.041.041
|% 0,62
|
|ASELS
|32,90
|1.188.557.443
|% 1,29
|
|GARAN
|8,32
|1.149.422.521
|% -1,65
|
|THYAO
|12,32
|1.145.342.733
|% -1,60
|
|ODAS
|2,59
|962.127.845
|% 4,44
|
|KRDMD
|3,27
|1.842.041.041
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,02
|869.145.623
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|962.127.845
|% 4,44
|
|DOHOL
|2,22
|784.550.776
|% 5,71
|
|SKBNK
|1,51
|464.527.758
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4997
|8,5423
|% 0,30
|
|Frank
|7,2125
|7,2559
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-18,46
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-12,60
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-6,10
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|0,46
|