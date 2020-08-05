***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
05.08.2020 17:26
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVKA2025
Nominal Değer (TL)
50.000.000
İtfa Tarihi
03/12/2020
Satış Başlangıç Tarihi
07/08/2020
Satış Bitiş Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865425
BIST
17:181.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:187,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1426
|Açılış
|: 7,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:188,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,2327
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
17:18463,25
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 16,31
|Açılış
|: 463,25
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|420.020.525
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.349.266
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.563.382
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.572.465
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.422.181
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.001.325
|% -9,99
|
|SISE
|6,26
|2.464.866.673
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,11
|1.414.853.489
|% -0,94
|
|GARAN
|6,82
|1.300.354.504
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,88
|874.188.695
|% 3,60
|
|AKBNK
|5,05
|801.460.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.414.853.489
|% -0,94
|
|SISE
|6,26
|2.464.866.673
|% 8,87
|
|KRDMD
|2,88
|874.188.695
|% 3,60
|
|GARAN
|6,82
|1.300.354.504
|% 0,89
|
|TSKB
|1,12
|195.962.753
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2325
|9,2788
|% 2,92
|
|Frank
|7,7393
|7,7860
|% 3,10
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|31,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,53
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.094
|110,00
|
|Tam
|3.134
|3.184
|113,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,50
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,70
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|1,55
|