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***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

15.12.2020 14:21



***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )

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Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK22123
Nominal Değer (TL)
50.000.000
İtfa Tarihi
26/02/2021
Satış Başlangıç Tarihi
17/12/2020
Satış Bitiş Tarihi
17/12/2020
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893201


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Tam 3.075 3.153 18,00  
Yarım 1.486 1.525 8,71  
Çeyrek 745 763 4,36  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 0,61  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 0,14  
B. Petrol 50,58 50,58 0,29  
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