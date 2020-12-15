***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
15.12.2020 14:21
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
İlgili Şirketler [AKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK22123
Nominal Değer (TL)
50.000.000
İtfa Tarihi
26/02/2021
Satış Başlangıç Tarihi
17/12/2020
Satış Bitiş Tarihi
17/12/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893201
BIST
16:311.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:317,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:319,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:31467,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,50
|Açılış
|: 467,25
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
467,44
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KARTN
|3.264,80
|464.343.591
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.861.573
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|RTALB
|33,68
|137.799.848
|% -8,48
|
|MERKO
|10,23
|57.172.303
|% -8,33
|
|GARAN
|9,67
|1.723.206.789
|% 0,10
|
|ODAS
|4,06
|1.368.287.003
|% 1,25
|
|KRDMD
|5,43
|1.265.326.969
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.220.425
|% 2,46
|
|PETKM
|4,92
|1.007.310.852
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.220.425
|% 2,46
|
|ODAS
|4,06
|1.368.287.003
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,12
|782.582.196
|% 1,96
|
|KRDMD
|5,43
|1.265.326.969
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,92
|407.712.803
|% 3,23
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8460
|7,8509
|% 0,00
|
|Euro
|9,5298
|9,5371
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,4759
|10,5285
|% 0,40
|
|Frank
|8,8058
|8,8588
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% -0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|23,86
|
|Altın Gr.
|466
|467
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|17,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|18,00
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|8,71
|
|Çeyrek
|745
|763
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,14
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,29
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EREGL, ARCLK
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, HALKB, DOHOL
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 14 artarak (% 0.49 ) 1, 258
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, UMPAS, INTEM, UZERB, KARTN, MZHLD, EPLAS, IZTAR, TACTR, IDGYO
-
16:45
OSMEN, MIPAZ, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında